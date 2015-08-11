النيابة: المتهمون يجدون صعوبة فى التنفس بحجز قسم أول شبرا الخيمة

أجرى محمود أبو شادى، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، رئيس النيابة، معاينة لحجز قسم أول شبرا الخيمة المكون من عدد 4 غرف، بعد وفاة 3 محجوزين نتيجة موجة الحر الشديد وذلك بعدما تم نقلهم لمستشفيات النيل وناصر العام.

وتبين من المعاينة أن غرف الحجز غير آدمية وبها أعداد تفوق الحد الأقصى المسموح به لحجز المساجين، وتبين وجود شفاط واحد بكل غرفة حجز وبعضها لا يعمل، وأن غرفة الحجز التى توفى بها المحجوزون عبارة عن 5 أمتار فى 4 أمتار ويوجد بها 42 متهمًا وبها حنفية مياه واحدة ودورة مياه غير آدمية، وأن المتوفى الأخير "هانى سعيد" كان محبوسًا 4 أيام على ذمة التحقيق وتوفى داخل غرفة الحجز رقم 4 بسبب عطل فى شفاط الهواء بالغرفة وأن تقرير مفتش الصحة أثبت أن سبب الوفاة الاختناق من شدة الحرارة.

وجاء بالمعاينة التى أجرتها النيابة العامة أن غرف الحجز الأربعة الموجودة بالقسم يوجد بها صعوبة شديدة فى التنفس وبها روائح كريهة، وقامت النيابة بإصدار قرار بنقل الأعداد الزائدة من المحجوزين إلى أقسام قها وبنها والقناطر الخيرية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، إخطارًا من العقيد وائل صديق، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد وفاة 3 محجوزين بالقسم بعد نقلهم للمستشفى نتيجة الحر الشديد، وهم كل من: "أحمد محمد أحمد مصطفى"، 24 سنة، "محبوس على ذمة قضية سلاح"، و"هانى سعيد محمد"، 36 سنة، "محبوس على ذمة قضية مخدرات"، و"محمد جمال".

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5376 إدارى لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيقات، وأمرت باستدعاء مأمور القسم ونائبه والضابط النوبتجى لسؤالهم فى جلسة تحقيق بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.