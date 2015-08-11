أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة: المتهمون يجدون صعوبة فى التنفس بحجز قسم أول شبرا الخيمة

Google+ Print
النيابة: المتهمون يجدون صعوبة فى التنفس بحجز قسم أول شبرا الخيمة النيابة: المتهمون يجدون صعوبة فى التنفس بحجز قسم أول شبرا الخيمة
أجرى محمود أبو شادى، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، رئيس النيابة، معاينة لحجز قسم أول شبرا الخيمة المكون من عدد 4 غرف، بعد وفاة 3 محجوزين نتيجة موجة الحر الشديد وذلك بعدما تم نقلهم لمستشفيات النيل وناصر العام.

وتبين من المعاينة أن غرف الحجز غير آدمية وبها أعداد تفوق الحد الأقصى المسموح به لحجز المساجين، وتبين وجود شفاط واحد بكل غرفة حجز وبعضها لا يعمل، وأن غرفة الحجز التى توفى بها المحجوزون عبارة عن 5 أمتار فى 4 أمتار ويوجد بها 42 متهمًا وبها حنفية مياه واحدة ودورة مياه غير آدمية، وأن المتوفى الأخير "هانى سعيد" كان محبوسًا 4 أيام على ذمة التحقيق وتوفى داخل غرفة الحجز رقم 4 بسبب عطل فى شفاط الهواء بالغرفة وأن تقرير مفتش الصحة أثبت أن سبب الوفاة الاختناق من شدة الحرارة.

وجاء بالمعاينة التى أجرتها النيابة العامة أن غرف الحجز الأربعة الموجودة بالقسم يوجد بها صعوبة شديدة فى التنفس وبها روائح كريهة، وقامت النيابة بإصدار قرار بنقل الأعداد الزائدة من المحجوزين إلى أقسام قها وبنها والقناطر الخيرية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، إخطارًا من العقيد وائل صديق، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد وفاة 3 محجوزين بالقسم بعد نقلهم للمستشفى نتيجة الحر الشديد، وهم كل من: "أحمد محمد أحمد مصطفى"، 24 سنة، "محبوس على ذمة قضية سلاح"، و"هانى سعيد محمد"، 36 سنة، "محبوس على ذمة قضية مخدرات"، و"محمد جمال".

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5376 إدارى لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيقات، وأمرت باستدعاء مأمور القسم ونائبه والضابط النوبتجى لسؤالهم فى جلسة تحقيق بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365