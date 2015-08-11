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مدير "المرور": إصلاح هبوط أرضى أعلى دائرى الجيزة وعودة الحركة لطبيعتها

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مدير "المرور": إصلاح هبوط أرضى أعلى دائرى الجيزة وعودة الحركة لطبيعتها مدير "المرور": إصلاح هبوط أرضى أعلى دائرى الجيزة وعودة الحركة لطبيعتها
أكد اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم إصلاح الهبوط الأرضى الذى وقع على الطريق الدائرى أعلى الكنيسة الشرقية بالمنطقة الثالثة أعلى كوبرى مناطق الكنيسة باتجاه القادم من مناطق الجيزة وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى باتجاه المعادى.

وأشار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه تم حاليًا عودة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى عقب إتمام عمليات إصلاح الهبوط الأرضي الذي أثر بشكل جزئى على حركة المرور وزيادة كثافات السيارات بالمنطقة.

يذكر أنه صباح الأحد الماضي تبلغ للإدارة العامة للمرور بوجود هبوط أرضى بمساحة 3م × 3م بعمق حوالى 25 سم على الطريق الدائرى الشرقى بالمنطقة الثالثة أعلى كوبرى مناطق الكنيسة بإتجاه القادم من مناطق الجيزة وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى باتجاه المعادى، ما أثر بشكل جزئى على حركة المرور وزيادة كثافات السيارات بالمنطقة، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة مع وضع العلامات التحذيرية والإرشادية، وإخطار الهيئة العامة للطرق والكبارى والجهات المعنية لاتخاذ اللازم، وتم تحديد مسارات أخرى لقائدى السيارات الراغبين فى السير فى طرق بديلة لحين الإصلاح.

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مصر 365