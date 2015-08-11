أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: مقتل وإصابة 53 شخصا باشتباكات بين قوات النظام والمعارضة

Google+ Print
المرصد السورى: مقتل وإصابة 53 شخصا باشتباكات بين قوات النظام والمعارضة المرصد السورى: مقتل وإصابة 53 شخصا باشتباكات بين قوات النظام والمعارضة
قال المرصد السورى لحقوق الانسان إن 53 مدنيا وعسكريا سقطوا بين قتيل وجريح بينهم أطفال فى محافظتى إدلب وحلب شمالى سوريا جراء الاشتباكات بين قوات النظام السورى والمعارضة المسلحة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن المرصد قوله -فى بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء- إن طيران النظام الحربى قصف مستشفى ميدانيا فى بلدة (معرتمصرين) بريف إدلب شمالى غرب البلاد الليلة الماضية ما أدى إلى مقتل طفلتين وسقوط ما لا يقل عن 15 جريحا معظمهم من الأطفال، كما قصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة مناطق فى قرية الحامدية جنوب مدينة معرة النعمان ومناطق أخرى فى بلدة جبالا عند أطراف جبل الزاوية.

وذكرت "سكاى نيوز" أن 20 شخصا على الاقل قتلوا فى إدلب جراء قصف على مناطق فى بلدتى (الفوعة وكفريا) من بينهم ثمانية مدنيين نتيجة لقصف الفصائل السورية المقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) بأكثر من ألف و400 قذيفة صاروخية، بالإضافة إلى قتل 12 عنصرا من المسلحين الموالين للنظام فى القصف على البلدتين، وأن الاشتباكات فى إدلب أسفرت عن تقدم مقاتلى الفصائل السورية فى المنطقة وسيطرتهم على حواجز بيت الطابقين ومبنى الأحمر وبراد حسام النايف والنقاط المحيطة به وعدة مزارع أخرى فى منطقة الصواغية.

وفى حمص وسط سوريا، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى من جهة أخرى فى محيط حقلى "شاعر" و"جزل" بريف حمص الشرقى فى محاولة من التنظيم السيطرة على المناطق النفطية.

وفى محافظة حلب، قتل 13 مدنيا من بينهم تسعة أطفال جراء قصف من قبل قوات فصائل المعارضة السورية استهدف مناطق فى أحياء الميدان وباب الفرج وجمعية الزهراء والسريان الجديدة ومنطقة شيحان والتى تسيطر عليها قوات النظام بمدينة حلب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365