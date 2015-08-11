المرصد السورى: مقتل وإصابة 53 شخصا باشتباكات بين قوات النظام والمعارضة

قال المرصد السورى لحقوق الانسان إن 53 مدنيا وعسكريا سقطوا بين قتيل وجريح بينهم أطفال فى محافظتى إدلب وحلب شمالى سوريا جراء الاشتباكات بين قوات النظام السورى والمعارضة المسلحة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن المرصد قوله -فى بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء- إن طيران النظام الحربى قصف مستشفى ميدانيا فى بلدة (معرتمصرين) بريف إدلب شمالى غرب البلاد الليلة الماضية ما أدى إلى مقتل طفلتين وسقوط ما لا يقل عن 15 جريحا معظمهم من الأطفال، كما قصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة مناطق فى قرية الحامدية جنوب مدينة معرة النعمان ومناطق أخرى فى بلدة جبالا عند أطراف جبل الزاوية.

وذكرت "سكاى نيوز" أن 20 شخصا على الاقل قتلوا فى إدلب جراء قصف على مناطق فى بلدتى (الفوعة وكفريا) من بينهم ثمانية مدنيين نتيجة لقصف الفصائل السورية المقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) بأكثر من ألف و400 قذيفة صاروخية، بالإضافة إلى قتل 12 عنصرا من المسلحين الموالين للنظام فى القصف على البلدتين، وأن الاشتباكات فى إدلب أسفرت عن تقدم مقاتلى الفصائل السورية فى المنطقة وسيطرتهم على حواجز بيت الطابقين ومبنى الأحمر وبراد حسام النايف والنقاط المحيطة به وعدة مزارع أخرى فى منطقة الصواغية.

وفى حمص وسط سوريا، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى من جهة أخرى فى محيط حقلى "شاعر" و"جزل" بريف حمص الشرقى فى محاولة من التنظيم السيطرة على المناطق النفطية.

وفى محافظة حلب، قتل 13 مدنيا من بينهم تسعة أطفال جراء قصف من قبل قوات فصائل المعارضة السورية استهدف مناطق فى أحياء الميدان وباب الفرج وجمعية الزهراء والسريان الجديدة ومنطقة شيحان والتى تسيطر عليها قوات النظام بمدينة حلب.

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