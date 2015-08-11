نائبة إيزيدية بالبرلمان العراقى للتليجراف: العالم قرر نسيان مأساتنا

أجرت صحيفة التليجراف البريطانية حوارًا مع النائبة الإيزيدية بالبرلمان العراقى "فيان الدخيل" بمناسبة مرور عام على ذكرى مذبحة "جبل سنجار" التى تعرض فيها الآلاف من الإيزيديين للقتل وآلاف النساء للاغتصاب والخطف على يد مليشيات التنظيم المسلح "داعش".

وقالت "الدخيل" التى اشتهرت بمقطع الفيديو الذى بكت فيها داخل البرلمان العراقى العام الماضى طالبة من الحكومة آنذاك التدخل لإنقاذ الآلاف من الإيزيديين من مصير الإبادة على يد مليشيات التنظيم المسلح التى كانت قد سيطرت على شمال العراق آنذاك، وتخوض عمليات هجوم ضد الطائفة التى تعتبرها طائفة مرتدة، إن العالم قرر أن ينسى مأساة الطائفة الإيزيدية بالعراق، مشيرة إلى وجود الآلاف من الأطفال والنساء والقاصرات تحت أسر التنظيم المسلح رغم عمليات القصف الجوى التى تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش".

وأضافت الدخيل أن العالم وعلى رأسه زوجة الرئيس الأمريكى "ميشيل أوباما" دشن حملة "أعيدوا بناتنا" عندما قام تنظيم "بوكو حرام" المسلح بنيجيريا باختطاف مئات من البنات، مقارنة برد فعل المجتمع الدولى إزاء المأساة التى تعرضت لها نساء الطائفة الإيزيدية، اللاتى يتعرضن للاستعباد والاغتصاب حتى الآن على يد "داعش".

وذكرت الدخيل زياراتها المتكررة لكل من مجلس الأمن والبرلمان الأوروبى، موضحة أنه بعد إلقائها لكل خطاب تواجه بعاصفة من التصفيق والتعاطف، ثم يتوقف الأمر عند ذلك دون اقتراح أى حلول لمساعدة أبناء وبنات طائفتها الذين يتعرضون للقتل والأسر على يد "داعش".

وكانت الطائفة الإيزيدية بالعراق قد تعرضت لهجمة شرسة من قبل تنظيم "داعش"، أدت إلى هروب أكثر من 2 مليون إيزيدى من مناطقهم، ومعيشة أكثر من 450 ألفًا بمعسكرات ذات طبيعة قاسية، وقد تعرضت الطائفة لحصار حول جبل سنجار العام الماضى، أدى إلى موت العديد من الأطفال جراء العطش والجوع، حتى تدخلت مليشيات حزب العمال الكردستانى لتنقذهم من براثن التنظيم الذى قتل منهم الآلاف وخطف نفس الرقم من النساء ليقيم سوق نخاسة لبيعهن.

وكانت القوات الكردية قد عثرت على 12 مقبرة جماعية لأبناء الطائفة أعدموا على يد مليشيات التنظيم الذى يعتبر الإيزيديين أبناء طائفة مرتدة.