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مقتل 11 مسلحا من داعش بينهم 4 ألمان فى الرمادى والموصل

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مقتل 11 مسلحا من داعش بينهم 4 ألمان فى الرمادى والموصل مقتل 11 مسلحا من داعش بينهم 4 ألمان فى الرمادى والموصل
أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم الثلاثاء مقتل 11 مسلحا من تنظيم (داعش) بينهم أربعة ألمان فى مدينتى الرمادى والموصل.

وقال مصدر عسكرى فى محافظة الأنبار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أربعة من عناصر داعش قتلوا اليوم الثلاثاء بهجوم نفذه الجيش العراقى على مواقع التنظيم فى منطقة حصيبة الشرقية شرق الرمادى عاصمة الأنبار.

وأضاف أن قناصا عراقيا قتل مسلحا من داعش حاول زرع عبوة ناسفة لاستهداف قطعات الجيش العراقى على أطراف منطقة حصيبة الشرقية شرق الرمادى 100/ كم غرب بغداد./

وأفاد مصدر أمنى فى مدينة الموصل بأن أربعة ألمان وفرنسيين اثنين من داعش قتلوا اليوم فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة باب الطوب وسط الموصل.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسليم جثث القتلى للطب العدلى بالموصل.
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