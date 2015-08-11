فقدان خمسة اشخاص بعد أمطار غزيرة فى وسط المغرب

اعلنت السلطات المغربية فى بيان ليل الاثنين الثلاثاء أن خمسة اشخاص فقدوا فى وسط المغرب بعد امطار غزيرة ضربت منطقة ازيلال.

وقال البيان الذى بثته وكالة انباء المغرب انه "على إثر التساقطات المطرية الغزيرة والرياح العاصفية التى شهدتها الاثنين جماعة تيلوكيت التابعة للإقليم عرف واد آلفت فيضانات أدت إلى انجراف ثلاثة منازل كان أحدها يأوى ثلاث نساء وطفلتين".

وأضاف أن هؤلاء "يعتبرون حاليا فى عداد المفقودات"، مؤكدا أن "البحث لازال جاريا عن المفقودات من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية" وسكان المنطقة.

وتسببت العواصف التى ضربت عدة بلدات فى المملكة باضرار مادية من بينها "قطع الطريق الجهوية رقم (...) على مسافة ستة كيلومترات، وانهيار قنطرة".

والمغرب المعتاد على فيضان انهاره شهد فى تشرين الثاني/نوفمبر 2014 مرتين هطول امطار غزيرة تجاوز فى بعض المناطق مثل اغادير كمية التساقطات لعام كامل.

وأسفرت هذه الاحوال الجوية السيئة عن سقوط نحو خمسين قتيلا والحقت اضرارا تأثر بها آلاف الاشخاص.

>