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الرئيس اليمنى يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة التطورات الأخيرة فى البلاد

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الرئيس اليمنى يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة التطورات الأخيرة فى البلاد الرئيس اليمنى يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة التطورات الأخيرة فى البلاد
استقبل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى بمقر إقامته المؤقت بالرياض اليوم " الثلاثاء " اسماعيل ولد الشيخ أحمد - مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه تم خلال اللقاء الذى حضره خالد بحاح - نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمنى - بحث التطورات على الساحة اليمنية بعد تحرير محافظات عدن وأبين ولحج من مليشيات الحوثيين وصالح، والتقدم الذى تحرزه المقاومة الشعبية فى محافظتى تعز وإب - جنوبى البلاد.

وجدد هادى تأكيده على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، خاصة القرار 2216 مشددا على أهمية دحر القوى الانقلابية وعودة الشرعية وتطبيق مخرجات الحوار الوطنى وبناء دولة نظام وقانون يتساوى فيها الجميع، لافتا إلى أن أى حلول سياسية يجب أن تؤدى إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد الرئيس اليمنى خلال اللقاء بالجهود والمساندة التى تقدمها قوات التحالف العربى للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى اليمن، والتى كان لها دور كبير فى الانتقال من مرحلة المقاومة إلى تطهير المدن من القوى الانقلابية.

ودعا المجتمع الدولى إلى الإسهام الفاعل، والوقوف إلى جانب الشعب اليمنى فى إعادة الإعمار، وبناء ما دمرته المليشيات الانقلابية، وتقديم الدعم والمساندة فى بناء اليمن الجديد ليعود عضوا فاعلا فى المجتمع الدولى ومحيطه الجغرافى وعاملا أساسيا فى أمن واستقرار المنطقة.
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مصر 365