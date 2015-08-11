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لو بتعمل دايت 4 أسباب لثبات وزنك حتى لو بتلعب رياضة

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لو بتعمل دايت 4 أسباب لثبات وزنك حتى لو بتلعب رياضة لو بتعمل دايت 4 أسباب لثبات وزنك حتى لو بتلعب رياضة
ينتظر العديد من الأشخاص الذين يتبعون الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، يوم الوقوف على الميزان لمعرفة نتيجة وثمرة جهدهم طوال الأسبوع، ويعانى الكثيرون من عدم نزول فى الوزن بالرغم من اتباع بالأنظمة الغذائية على أكمل وجه.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة و النحافة، أن اتباع الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد لها عدة شروط يجب توافرها حتى تأتى بنتيجة.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الأخطاء التى يقع فيها الكثيرون أثناء اتباعهم للأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، وتعد السبب فى عدم النزول فى أوزانهم.

ويقدم استشارى السمنة و النحافة، بعض الأسباب المؤدية لثبات الوزن، ومنها:
>1- ممارسة الرياضة مع تناول ما تشتهيه من الطعام.
>2- اتباعك للأنظمة الغذائية الخاطئة أى التى لا تليق مع طبيعية جسمك، ولذلك عليك اتباع الحيل التى يحتاجها جسمك، والمتابعة مع طبيب مختص.
>3- اعتياد الجسم على بعض المشروبات الحارقة للدهون.
>4- عدم شرب الماء بكمية كافية.

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مصر 365

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