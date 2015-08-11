للمقبلات على الزواج.. نصائح صحية مفيدة قبل زفافك أهمها زيارة الطبيب

زيارة الطبيب قبل الزواج ضرورية

تعزيز الثقافة الجنسية.. والاهتمام بالكشف عن المشكلات المرضية

المقبلات على الزواج عليهن اتباع بعض النصائح التى يقدمها لهن الدكتور محمد منصور أخصائى أمراض النساء والتوليد، والذى يؤكد على أهمية أن تعزيز الفتاة لثقافتها الجنسية والصحية، قبل الزواج بفترة جيدة تمكنها من السيطرة على متغيرات حياتها الجديدة بشكل ناجح.>وأوضح الدكتور منصور أن زيارة طبيب النساء قبل الزواج بفترة جيدة، أمر فى غاية الأهمية، وهو ما يجعل الفتاة على علم ودراية بماهية العلاقة الزوجية ومدى ألمها من عدمة، كما تعدل أفكارها المغلوطة عن الكثير من عناصر العلاقة الزوجية الحميمة، وعن طبيعة الحمل والولادة وغيرها من خطط مستقبلية هامة.>كما ينصحك محمد بضرورة التخلص من الاهتمام بالكشف عن التهابات المهبل وأية افرازات غير طبيعية للاطمئنان، كذا الاهتمام بالتغذية السليمة وطلب استشارة الطبيب فيما يمكن تعاطى الفتاة لأدوية مقوية أو فيتامينات حسب حاجة الجسم، كما يقوم الطبيب باجراء تحاليل للهيموجلوبين ونسب الحديد فى الجسم، كما يساعد الفتاة على اختيار نظام غذائى مناسب لحالتها يحست من حالتها الصحية.

كما يجب اجراء الفحوصات الخاصة بالأمراض الوراثية، وعلى الطبيب نصح الفتاة بعدة مراجع طبية تفيدها فى تعزيز ثقافتها الجنسية، ومعرفة قواعد العلاقة الحميمة السليمة.