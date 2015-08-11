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لو اشتكيت من أى وجع.. خبير ألمانى ينصحك بسرعة العلاج لتجنب الألم المزمن

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لو اشتكيت من أى وجع.. خبير ألمانى ينصحك بسرعة العلاج لتجنب الألم المزمن لو اشتكيت من أى وجع.. خبير ألمانى ينصحك بسرعة العلاج لتجنب الألم المزمن
تورم الأصبع والشعور بألم فيه جراء دخول شظية خشب فى الجلد والإحساس بتوعك فى المعدة بعد تناول وجبة دسمة أو الشعور بصداع بعد السير لمدة طويلة أسفل أشعة الشمس كلها علامات على أن جسمك به علة ما، وعندما تشفى يختفى الألم.

ولكن بعض الأفراد يجدون أن الألم مستمر حتى بعد علاج السبب والشفاء. يمكن أن يصبح الألم الشبحى مزمنا ولكثير من الضحايا يكون عادة رفيقا معذبا طوال العمر.

وقال جرهارد مولر-شفيفه رئيس الرابطة الألمانية لطب الألم: "إننا نتحدث عن الألم المزمن عندما يستمر ما بعد النقطة التى توقعت أنك عالجت سببها".

يمكن أن يلعب التوتر العقلى دورا فى هذا حيث "يمكن أن يتسبب فى تدهور عملية الترشيح فى الجهاز العصبى التى تسمح بشكل طبيعى بمرور الإشارات المهمة عبرها حتى تحصل على مجموعة كاملة من الإشارات الخام"، بحسب البروفيسور مولر-شفيفه.

هل يمكن منع الألم المزمن؟ الشىء المهم الذى يشدد عليه مولر-شفيفه هو القضاء على الألم الحاد فور حدوثه.

بدأت محنة هايكه نوردا بحادث دراجة هوائية ثم إجراء العديد من العمليات الجراحية فى ركبتها وانتهى الأمر بتضرر أحد الأعصاب جراء إحدى العمليات.

يشار إلى أن نوردا مؤسسة ومديرة جماعة (كرونيك بين) أو الألم المزمن فى نويمونستر بشمال ألمانيا. وهى ترى أن الألم المزمن لا يؤخذ عادة بجدية فى المجتمع.

عانت نوردا من الآلام طيلة الثلاثين عاما الماضية. وكانت تعيش على مسكنات الألم القوية ذات الآثار الجانبية الهائلة. وحدثت نقطة تحول عندما كانت فى إحدى عيادات الألم المزمن.

وقالت: "قال لى أحد الأطباء أنك سوف تعانين من الألم طوال حياتك. لذا يجب عليك تعلم السيطرة عليه ولا تسمحى له بالسيطرة عليك".

غالبا ما يضطر فينفريد مايسنر، مدير قسم علاج الألم فى مستشفى ينا الجامعى، إلى كبح آمال مرضاه أن الألم سيختفى بالعلاج الصحيح.

ويوضح أن "هدف العلاج ليس وقف الألم -نظرا لأن هذا لن يحدث عندما يكون الألم مزمنا"، مضيفا أن التأكيد يكون عوضا عن ذلك على تدريب المرضى على التكيف مع مرضهم وعرض عليهم أنشطة سوف تجعلهم أفضل ويستطيعون الإنجاز مجددا.

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