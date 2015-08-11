لو شعرك طويل وخايفة من الحر.. 6 نصائح تحافظ عليه

الشعر هو تاج المرأة، ولكن عند ارتفاع درجة حرارة الطقس تعانى الكثير من السيدات صاحبات الشعر الطويل من عدم القدرة على الاهتمام والحفاظ على صحته، فيصبح أكثر عرضة للتقشف والتساقط.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بعض النصائح للحفاظ على الشعر الطويل أثناء فصل الصيف، وتجنب تقصفه منها:

>1- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم كالجرجير والبقدونس والشبت والبرتقال والليمون والفراولة.

>2- زيادة تمشيط الشعر تجعله أكثر تقصفا، لذلك تجنبى هذه العادة التى تدمره.

>3- استخدمى المستحضرات الخاصة بالشعر التى لا تحتوى على نسبة عالية من المواد التى تدمره.

>4- تجنبى ربط شعرك بشدة.

>5- عمل حمام زيت للشعر يقويه ويحد من تقصفه، وذلك عن طريق استخدام بعض الزيوت الهامة، كزيت اللوز مع زيت الجرجير".

6- ابتعدى عن استخدام المواد الخاصة بتجفيف الشعر بعد الاستحمام مباشرة.