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نيابة السويس تصرح بدفن كابتن مصر فى الكونغ فو

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نيابة السويس تصرح بدفن كابتن مصر فى الكونغ فو نيابة السويس تصرح بدفن كابتن مصر فى الكونغ فو

ارشيفية

صرحت نيابة السويس صباح اليوم، بدفن جثة الكابتن أحمد الحضرى بطل فى الكونغ فو ومدرب منتخب السويس للكونغ فو.

كان الكابتن الحضرى الذى مثل السويس ومنتخب مصر فى عدد من البطولات قد توفى أمس صعقا بالكهرباء، أثناء عمله بأحد المواقع الخارجية لشركة سوميد ضمن عمالة المقاول أثناء العمل بالقرب من أحد محولات الضغط العالى.

وقال العمال فى تصريحات خاصة أن إدارة الشركة رفضت صرف أى مستحقات مالية له، على اعتبار أنه ضمن العمالة اليومية، وقد قام زملائه بالتصدى للمقاول وعدم السماح بدفن الجثة إلى بعد توقيع تعهد مالى من المقاول بكافة حقوقه المالية التى أنكرها المقاول وهو ما تم بعد ضغط من العمال.

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