قائد أورلاندو: نريد مواجهة الأهلي في نصف نهائي الكونفدرالية

يتمنى أوبا مانيسا قائد أورلاندو بايرتس مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، في تكرار لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2013.

ويأتي أورلاندو في وصافة المجموعة الثانية من الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد الزمالك.

ويحتل الأهلي أيضا وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن النجم الساحلي التونسي.

وهو ما يعني أن المواجهة بين الفريقين غير محتملة، في حال استمرار هذا الوضع إلى نهاية مرحلة المجموعات.

وقال مانيسا لموقع "كيك أوف": "لاعبو أورلاندو تعاهدوا على الوصول لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة. لذلك الوصول لنصف النهائي سيكون أمرا عظيما".

وتابع "نريد مواجهة الأهلي مرة أخرى".

يذكر أن الأهلي توج بدوري الأبطال 2013 على حساب أورلاندو.