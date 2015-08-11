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الكشف على 1901 مريض فى قافلة طبية بالمناطق الصحراوية بالبحيرة

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الكشف على 1901 مريض فى قافلة طبية بالمناطق الصحراوية بالبحيرة الكشف على 1901 مريض فى قافلة طبية بالمناطق الصحراوية بالبحيرة
نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية بقرية البستان التابعة لمركز ومدينة الدلنجات.

وكشف أطباء القافلة على 1901 مريض، من خلال عيادات تضم تخصصات الجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنساء، والباطنة، والقلب، وأنف وأذن، وأشعة، وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى الكشف على 15 من المرضى المحولين.

فيما أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هدف القوافل الطبية توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، خاصة المناطق المحرومة من الخدمة الصحية بالظهير الصحراوى بالمحافظة.

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مصر 365