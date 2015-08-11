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افتتاح أول مركز لـ"روماتيزم القلب" بمحافظة البحيرة

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افتتاح أول مركز لـ"روماتيزم القلب" بمحافظة البحيرة افتتاح أول مركز لـ"روماتيزم القلب" بمحافظة البحيرة
افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أول مركز روماتيزم القلب على مستوى المحافظة، بمبنى المركز الطبى بأبو حمص، والمُجَهَّز بخدمة مميزة، للكشف المبكر واكتشاف حالات أمراض القلب للأطفال فى إطار المشروع القومى للقضاء على روماتيزم القلب، تحت إشراف وزارة الصحة.

ويضم المركز عيادتين للكشف على الأطفال، وحالات الباطنة، والنساء الحوامل، بالإضافة إلى وحدة موجات صوتية على القلب، ووحدة مركز معلومات.

فيما أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ربط المركز بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جار تجهيز مركزين مماثلين بدمنهور والمحمودية.

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