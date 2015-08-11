بالصور.. نقل وخصم 3 أيام لمديرة مدرسة وإحالة 53 معلماً إلى التحقيق بالسويس

أصدر اليوم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، قراراً بنقل مديرة مدرسة بلال بن رباح الإعدادية وخصم 3 أيام من راتبها وإحالة 24 معلماً بنفس المدرسة إلى التحقيق وذلك لتغيبهم عن المدرسة اليوم.

وإعترفت المديرة بوجود ما يشبه جدول تقسيم حضور المعلمين بالتناوب على مدار الأسبوع، كما شمل القرار إحالة 29 معلماً إلى التحقيق لتغيبهم بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، وخصم يوم واحد لعدد 17 من معلمى مدرسة الشهيد سليمان ضيف الله الإبتدائية من راتبهم وإحتساب غياب اليوم بدون أجر.

وأضاف بيان صادر من مديرية التربية والتعليم، أن قرار عبد الحافظ جاء لتجاوز نسبة الغياب بكل مدرسة من المدارس المذكورة عن المعدل الذى لا يسمح بالقيام بأعمال استعدادات العام الدراسى المقبل، خاصة فى ظل وجود تطبيق للخطة العلاجية للقرائية بالمدارس الإبتدائية وأعمال صيانة بسيطة ورئيسية بمدارس المحافظة.

وكان عبد الحافظ قد قام صباح اليوم، بجولة ميدانية رافقه خلالها علي إبراهيم مدير إدارة الجناين التعليمية، على عدد من مدارس إدارة الجناين وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة بهذه المدارس من قبل جمعية تروس للتنمية، حيث قام بالمرور على مدارس أبو حامد الغزالى الثانوية، وبلال بن رباح الإعدادية، وجمال عبد الناصر والشهيد سليمان ضيف الله الإبتدائيتين.