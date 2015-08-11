6 إصابات بـ"ضربة شمس" تصل مستشفيات قنا

استقبلت مستشفيات قنا اليوم الثلاثاء 6 حالات مصابة بضربات شمس، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن مستشفى قنا العام استقبل 3 حالات ومستشفى نجع حمادى استقبل حالتين ومستشفى الوقف حالة واحدة.

وحذر وكيل وزارة الصحة المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصة كبار السن والمرضى فى فترة الظهيرة، وتناول السوائل باستمرار، موضحًا أن مديرية الصحة بقنا رفعت حالة الطوارئ فى المستشفيات ومضاعفة الأدوية والمحاليل كما خصصت جناحا مكيفا بمستشفى جراحات اليوم الواحد لاستقبال المرضى المصابين بارتفاع درجات الحرارة تحت إشراف أطباء من مستشفى حميات قنا.

وكانت، مستشفيات قنا استقبلت أمس 15 حالة مصابة بضربات شمس وحالة وفاه واحدة.