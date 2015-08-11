أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، عن بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية بميناء الغردقة فى إطار مساعى الحكومة ، لتطبيق المنظومة الإلكترونية بالموانئ وتشغيل نظام النافذة الواحدة لإنهاء كل الإجراءات اللازمة داخل الموانئ، وقامت الهيئة ببدء التشغيل التجريبى لتطبيق الإدارة الإلكترونية بميناء الغردقة.

وتشمل تسجيل حركة السفن والركاب والإيرادات وحركة البوابات وذلك بالتنسيق مع التوكيلات الملاحية وأعضاء المجتمع المينائى لتكون موانئ الهيئة هى الأولى فى تطبيق النظم الإلكترونية فى التعامل، وذلك فى توجيهات المهندس هانى ضاحى وزير النقل وبمتابعة مستمرة من اللواء مهندس/ هشام أبو سنة رئيس الهيئة.

وذلك تمهيدا لبدء التشغيل الفعلى وربط الميناء بمجمع إدارات الهيئة للتكامل بينها وبين أعضاء المجتمع المينائى، حيث يقوم من خلالها التوكيل الملاحى بتقديم طلبات التراكى من خلال شبكة الإنترنت، كما تم تزويد الميناء بمنظومة IB telephon لربط أعضاء المجتمع المينائى من خلال شبكة واحدة لتسهيل التعامل والتنسيق فيما بينها.

يذكر أنه تم الاجتماع مع الجهات العاملة بالميناء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عملية التكامل الإلكترونى، تمهيدا لرفع الدورة المستندية الورقية لتسهيل الإجراءات والتقليل من الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات الركاب والمتعاملين مع الميناء.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المنظمة من خلال شبكة الإنترنت للتعريف بها وتقديم الخدمات والاستعلامات والمعلومات اللازمة للعملاء.

ويأتى ذلك ضمن خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة وتطوير الموانئ المصرية لتواكب الموانئ العالمية وإدخال النظم الإلكترونية فى التعامل مع الركاب والعملاء لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.