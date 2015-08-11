سكرتير عام محافظة السويس: سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

عقد المهندس محمد مرسى السكرتير العام لمحافظة السويس اجتماعا بحضور مديرى الادارات الهندسية والتخطيط بالأحياء، لمناقشة مشروعات الخدمات بالخطة الاستثمارية للعام 2015 /2016.

وأكد السكرتير العام على الاحياء سرعة الانتهاء من وضع الخطط الاستثمارية الخدمية للأحياء بالتنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة للبدء فى طرح المشروعات وتنفيذها واستكمال معدات النظافة لتحسين الخدمة والارتقاء بها وإحلال وتدعيم شبكات الانارة.

وأشار السكرتير العام على الالتزام بالمشروعات الواردة بالخطة واستكمال باقى الخطة الاستثمارية السابقة.

وحضر الاجتماع نادية محمد على مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة والمهندسة منى السويفى مدير الطرق والنقل ومديرى التنظيم بالأحياء وجهاز الانارة العامة.