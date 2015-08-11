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محافظ المنوفية ووزير التعليم الفنى فى جولة على المدارس الفنية بالمحافظة

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محافظ المنوفية ووزير التعليم الفنى فى جولة على المدارس الفنية بالمحافظة محافظ المنوفية ووزير التعليم الفنى فى جولة على المدارس الفنية بالمحافظة
قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بجولة مع الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب، على هامش زيارته لمحافظة المنوفية، تضمنت زيارة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنين، حيث وجهه الوزير باستكمال احتياجات المدرسة من ميزانية اللامركزية وتفقد أقسام ميكانيكا السيارات والكهرباء وأعمال الصيانة والتجديدات بالمدرسة.

وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالى للمدرسة وأمر بتشكيل لجنة لفحص نماذج التدريب الموجودة وتكهين غير الصالح منها واستبدالها بنماذج حديثة تواكب السوق الحالى، وشدد على ضرورة رفع الحس الجمالى لدى الطالب ليكون قادرا على إنتاج منتج بمواصفات فنية عالية.

ثم انتقل المحافظ والوزير إلى المدرسة الفنية التجارية المتقدمة، حيث استقبلهم عدد من أبناء المدرسة والمعلمين باستعراض فنى يتضمن أغانى وأناشيد وطنية وشعر، ثم تفقدوا أعمال الصيانة والتطوير بالمدرسة وقاعة التدريب النظرى واستمعا لشرح تفصيلى من مديرة المدرسة حول أنشطة المدرسة والخطط المستقبلية لها.

ثم اختتمت الجولة بزيارة مدرسة شبين الكوم الفنية الزراعية، حيث تفقدا قسم العجائن والمخبوزات واستعرضا منتجات القسم من الحلويات وانتقلا إلى قسم الصناعات الغذائية، حيث استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح حول مراحل الإنتاج والتخزين وشهدا عملية التصنيع والتغليف لبعض المنتجات.

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مصر 365