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موجة الحر تقتل 4 بـ"الوادى الجديد".. و"حميات الخارجة" تستقبل 3 مصابين

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موجة الحر تقتل 4 بـ"الوادى الجديد".. و"حميات الخارجة" تستقبل 3 مصابين موجة الحر تقتل 4 بـ"الوادى الجديد".. و"حميات الخارجة" تستقبل 3 مصابين
ارتفع عدد ضحايا الموجة الحارة، إلى 4 وفيات فى محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فيما استقبلت مستشفى حميات الخارجة 3 مصابين بضربات شمس.

وقال مصدر طبى بالمحافظة لـ"اليوم السابع": "توفى اليوم 4 حالات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينهم عامل من أبناء محافظة الغربية، أصيب بضربة شمس لدى عمله فى إحدى الشركات بمدينة الخارجة، كما استقبل المستشفى عاملا آخر مصابا بالأعراض نفسها، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تحويله إلى محافظة أسيوط لتلقى العلاج هناك".

وأضاف المصدر: "من بين المتوفين مسن فلسطينى الجنسية يبلغ من العمر 70 عاماً، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعدما فقد وعيه فى الشارع".

واستقبل مستشفى الحميات 3 عمال يومية، أصيبوا بأعرض ضربة شمس، بعد تفريغهم حمولة طوب، وتم إسعافهم بشكل عاجل، فيما تم تحرير محاضر بحالات الوفاة وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

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مصر 365