سقوط مسجل خطر بالإسكندرية اختطف طفلين للتسول بهما فى القطارات

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، القبض على عاطل اختطف طفلين فى محاولة منه للتسول بهما فى الشوارع، إلا أن الشرطة ضبطته وأعادت الطفلين لأسرتهما.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، بلاغًا من اثنين من المواطنين يفيدا فيها اختفاء نجليهما، وأدليا بأوصافهما.

وتوصلت تحريات اجهزة الامن إلى أن الطفل تعرضا للاختطاف على يد متهم يدعى "منصور.خ"، فتم القبض عليه وتحرير الطفلين وأعادتهما إلى ذويهما.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن المتهم مطلوب فى القضية رقم 2003/18971 جنايات كوم حمادة "هتك عرض" وصادر ضده حكم غيابى 25 سنة سجن، واعترف باختطافه للطفلين للتسول بهما، وأحالهم مدير أمن الإسكندرية للنيابة.