نيابة السويس تصرح بدفن جثة كابتن مصر فى الكونغ فو

صرحت نيابة السويس صباح اليوم، بدفن جثة الكابتن أحمد الحضرى بطل مصر فى الكونغ فو ومدرب منتخب السويس للكونغ فو.

كان الكابتن الحضرى الذى مثل السويس ومنتخب مصر فى عدد من البطولات قد توفى أمس، صعقا بالكهرباء أثناء عمله بأحد المواقع الخارجية لشركة سوميد ضمن عمالة المقاول بالقرب من أحد محولات الضغط العالى.

وقال العمال فى أن إدارة الشركة رفضت صرف أى مستحقات مالية له على اعتبار أنه ضمن العمالة اليومية.

وقد قام زملاؤه بالتصدى للمقاول وعدم السماح بدفن الجثة إلا بعد توقيع تعهد مالى من المقاول بكافة حقوقه المالية التى أنكرها المقاول وهو ما تم بعد ضغط من العمال.