بالصور..شرطة المسطحات بالشرقية تتحفظ على كميات من الأدوية بدون ترخيص

شن قسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية برئاسة الرائد أحمد إبراهيم، بالاشتراك مع مديرية الطب البطرى، وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، حملة استهدفت ثلاث شركات أدوية بيطرية بمدينة الزقازيق، وغير المرخصة من هيئة الطب البيطرى، وتم ضبط معرض بدون ترخيص كما تم التحفظ على حوالى 800 عبوه مختلفة الأنواع والأحجام على ذمة العرض على النيابة .

وقد استهدفت قوات الأمن "شركة ال" لصاحبها "م ال إ" 33 سنة ومقيم الحسينية، وتم التحفظ على 660 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع بدون ترخيص، كما تم ضبط عدد 200 عبوة مختلفة لأنواع بدون ترخيص بشركة ثالثة، والتحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة.



>