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القبض على عاطل متهم بسرقة حقائب السيدات فى الوراق

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القبض على عاطل متهم بسرقة حقائب السيدات فى الوراق القبض على عاطل متهم بسرقة حقائب السيدات فى الوراق
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل يقوم بسرقة حقائب السيدات بالمنطقة.

كان تلقى المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، بلاغا من عدد من السيدات بقيام عاطل بسرقة حقائبهم والفرار هاربا، وعلى الفور تحركت قوة من القسم بإشراف العميد محيى سلامة مفتش القطع، و تم إعداد كمين للمتهم، ونجحت القوت فى القبض عليه، وتبين أنه "عبد الرحمن .س" و شهرته "على" 17 سنة عاطل واعترف أنه يقوم باستهداف السيدات لسرقة حقائبهم، وتحرر على ذلك المحضر اللازم، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

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