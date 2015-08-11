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ضبط موظف بديوان عام محافظة البحر الأحمر بحوزته 8 قطع حشيش

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ضبط موظف بديوان عام محافظة البحر الأحمر بحوزته 8 قطع حشيش ضبط موظف بديوان عام محافظة البحر الأحمر بحوزته 8 قطع حشيش
تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط موظف بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بحوزته كمية من الحشيش المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 9385 جنايات أول الغردقة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت قد وردت معلومات للرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة مفادها قيام المدعو "وليد. ح" 36 سنة موظف بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ومقيم الأحياء - الغردقة لاتجاره فى المواد المخدرة.

وقامت قوة ترأسها الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث القسم بإلقاء القبض عليه، وبحوزته عدد 8 قطع متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 1500 جنيه، و10 دولارات أمريكية وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والتليفون المحمول للاتصال بعملائه.

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مصر 365