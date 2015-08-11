وزير التعليم الفنى: 38% نسبة البطالة بين 630 ألف خريج سنويا

زار الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب صباح اليوم محافظة المنوفية، حيث تجول برفقة الدكتور هشام عبد الباسط المحافظ، والدكتور عبد الله عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس محمد صابر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة.

وأكد الوزير فى كلمته خلال لقائه مع المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة، أن من أهداف استراتيجية التعليم الفنى والتدريب: "التعليم فى بيئة العمل"، مشيرا إلى أن أعداد خريجى التعليم الفنى فى السنة الواحدة 630 ألف طالب فى التخصصات المختلفة الزراعية، والصناعية، والتجارية والفندقية، لافتا إلى أنهم يمثلون قوة ضاربة، وهم أمل مصر فى التنمية خلال الفترة المقبلة، ورغم ذلك تصل نسبة البطالة بينهم إلى 38%، وتتمثل رؤية وزارة التعليم الفنى فى أن تكون البطالة بين خريجى التعليم الفنى أقل نسبة بطالة.

وأشار الوزير فى بيان صادر عن الوزارة، إلى أن الهدف الذى تسعى إليه الوزارة هو أن يتدرب طلاب وخريجو التعليم الفنى بشكل جيد، قائلا "إننا نريد التوسع فى التعليم المزدوج، وهناك 28 مدرسة داخل مصانع، بالإضافة إلى 5 مدارس جديدة داخل مصانع يبدأ العمل فيها بداية العام الدراسى القادم".

وقال "يوسف" إن جميع رجال الأعمال والصناعة وطنيون، مشيرًا إلى أنه يطرح عليهم أكثر من طرح من بينها تدريب طلاب التعليم الفنى فى مصانعهم مع إمكانية تشغيلهم عقب التخرج، كما طرح على المستثمرين وأصحاب المصانع الصغيرة أن يقوموا برعاية مدارس صناعية أو زراعية، أو تخصص داخل المدرسة الصناعية أو الزراعية أو إنشاء فصول داخل المصانع .

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن مناهج التعليم الفنى يتم الآن تعديلها، وينتهى التعديل فى فبراير المقبل لتكون جاهزة فى بداية العام الدراسى 2016-2017، مشيرًا إلى أن التعديل يهدف إلى أن تتواكب المناهج مع متطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الصناعة تفتقر إلى العمالة الماهرة، وهى الفئة التى كانت تضم متسربى التعليم، وهى تقل نظرا لاهتمام وجهود الدولة فى التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد هذه الفئة عن طريق إلحاق 16.5% من الشباب الذين يدخلون التعليم الفنى، بالتعليم المهنى، لافتا إلى أن هؤلاء سيكونوا أول الملتحقين بسوق العمل .

ولفت الوزير إلى أن هناك أمراضا مزمنة فى التعليم الفنى من ضمنها نظام العمال، حيث كان يحق للطالب أن ينقطع عن الدراسة، ثم يعود على نظام العمل ووفقا لهذا النظام أصبح أكثر من ثلث الملتحقين بالتعليم الفنى لا يحتاج بالقانون أن يحضر إلى المدرسة، مشيرا إلى أننا وضعنا ضوابط لنظام العمال لتطبيقها فى الشريحة الخاصة بها .

وأوضح أننا نسعى الى إدخال مفاهيم الانضباط والاحترام فى المدارس الفنية، مشيرًا إلى أن 43 مدرسة فى التعليم الفنى يتم تدريس التربية العسكرية بها .

وأشار الوزير إلى أن العنصر الرئيسى فى الانضباط بالمدرسة هو المدير، لافتا إلى أنه سوف يكون شخصيا طرفا أساسيا فى اللجنة التى تقوم باختيار مديرى المدارس الفنية، حتى يتم اختيارهم بعناية.