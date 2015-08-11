أسرار_نيمار (2) – مثله الأعلى.. ' إجابة غير متوقعة '

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، هو لاعب كرة قدم ذو مهارة استثنائية فريدة من نوعها.

أهدافه تمتع الناظرين، مراوغاته تبهر المتابعين، سرعته وقدرته غير العادية على سحق المنافسين تذهل من هم لكرة القدم عاشقين.

في هذه السلسلة سنكشف الستار عن بعض الأسرار التي لا يعلمها الكثيرون عن حياة هذا النجم البرازيلي الذي قدم موسما استثنائيا مع فريق السحرة، نادي برشلونة الإسباني.

طالع الحلقة الأولى - #أسرار_نيمار (1) – كرة الصالات هي التي فجرت موهبته

والحلقة الثانية من #أسرار_نيمار سنتحدث عن مثله الأعلى الذي تمنى دوما أن يصبح مثله ويقوم بما يفعله فوق أرضية الميدان.

عندما تسترجع بذاكرتك أساطير البرازيل فسيأتي في ذهنك، بيليه، جارينشا، زيكو، روماريو، رونالدو، ورونالدينيو.

لكن بالنسبة لنيمار، فكان مثله لاعب أخر، هو نجم ريال مدريد السابق، روبينيو.

يقول نيمار:"عندما كنت صغيرا، كان كل شيء يدور حول النادي الذي يلعب له روبينيو. فأنا من نفس منطقته، وكنت دائما أشاهده يلعب. كنت دائما أعتقد أنه الأفضل، وكنت أحاول تقليد أسلوب لعبه".

"تقليد أسلوب لعبه وخدعه ومناوراته، حتى أنني كنت أرتدي الحذاء نفسه. أن أرتدي نفس القميص أو حتى مشاركة غرف الملابس معه في المنتخب أمر لا يصدق".

ويقول "المثل الأعلى" روبينيو عن هذا الأمر:"أنا سعيد جدا كوني كنت مصدر إلهام له، لكني أعتقد أنه من خارج هذا العالم. لعبنا كثيرا سويا في 2010، وبسبب قدراته العالية من السهل اللعب بجانبه".