أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#أسرار_نيمار (2) – مثله الأعلى.. ' إجابة غير متوقعة '

Google+ Print
#أسرار_نيمار (2) – مثله الأعلى.. ' إجابة غير متوقعة ' #أسرار_نيمار (2) – مثله الأعلى.. ' إجابة غير متوقعة '

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، هو لاعب كرة قدم ذو مهارة استثنائية فريدة من نوعها.

أهدافه تمتع الناظرين، مراوغاته تبهر المتابعين، سرعته وقدرته غير العادية على سحق المنافسين تذهل من هم لكرة القدم عاشقين.

في هذه السلسلة سنكشف الستار عن بعض الأسرار التي لا يعلمها الكثيرون عن حياة هذا النجم البرازيلي الذي قدم موسما استثنائيا مع فريق السحرة، نادي برشلونة الإسباني.

طالع الحلقة الأولى - #أسرار_نيمار (1) – كرة الصالات هي التي فجرت موهبته

والحلقة الثانية من #أسرار_نيمار سنتحدث عن مثله الأعلى الذي تمنى دوما أن يصبح مثله ويقوم بما يفعله فوق أرضية الميدان.

عندما تسترجع بذاكرتك أساطير البرازيل فسيأتي في ذهنك، بيليه، جارينشا، زيكو، روماريو، رونالدو، ورونالدينيو.

لكن بالنسبة لنيمار، فكان مثله لاعب أخر، هو نجم ريال مدريد السابق، روبينيو.

يقول نيمار:"عندما كنت صغيرا، كان كل شيء يدور حول النادي الذي يلعب له روبينيو. فأنا من نفس منطقته، وكنت دائما أشاهده يلعب. كنت دائما أعتقد أنه الأفضل، وكنت أحاول تقليد أسلوب لعبه".

"تقليد أسلوب لعبه وخدعه ومناوراته، حتى أنني كنت أرتدي الحذاء نفسه. أن أرتدي نفس القميص أو حتى مشاركة غرف الملابس معه في أمر لا يصدق".

ويقول "المثل الأعلى" روبينيو عن هذا الأمر:"أنا سعيد جدا كوني كنت مصدر إلهام له، لكني أعتقد أنه من خارج هذا العالم. لعبنا كثيرا سويا في 2010، وبسبب قدراته العالية من السهل اللعب بجانبه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب