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"مصر للطيران": 20 رحلة يوميا لنقل الحجاج إلى السعودية

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"مصر للطيران": 20 رحلة يوميا لنقل الحجاج إلى السعودية "مصر للطيران": 20 رحلة يوميا لنقل الحجاج إلى السعودية

كتب : حسن حسين منذ 12 دقيقة

أكد حسين شريف رئيس القطاع التجاري بشركة للطيران للخطوط الجوية، تخصيص 20 رحلة يوميا، خلال موسم الحج المقبل؛ لنقل الحجاج المصريين.

وقال "شريف"، إن "مصر للطيران" خصصت 5 طائرات، طراز عريض، لنقل الحجاج، وخلال اليوم الواحد سيتم نقل ما يقرب من 6 آلاف حاج، لمواجهة أعداد الحجاج الكبيرة هذا العام.

وأضاف رئيس القطاع الاقتصادي، أن تذاكر الحج تبدأ من 5800 جنيه، وحتى 8000 جنيه، مشيرا إلى أن الجانب السعودي طالب بتخفيض أعداد الحجاج المصريين بنسبة 20% بسبب أعمال التطوير بالحرم، إلا أن الجانب المصري يسعى من خلال لجنة عليا بمجلس الوزراء إلى التفاوض حول هذا المطلب لإعفاء الحجاج المصريين منه.

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