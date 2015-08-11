تشيلسي يحتج على إيقاف كورتوا

قدم نادي تشيلسي احتجاجا لدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على إيقاف حارس مرمى الفريق ثيبوت كورتوا عقب طرده أما سوانزي سيتي.

وشهدت مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي التي أقيمت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي السبت الماضي طرد كورتوا بشكل مباشر بعد إعاقته بافيتيمبي جوميز داخل منطقة الجزاء.

وبسبب ذلك الطرد من المقرر أن يغيب الحارس البلجيكي عن مباراة فريقه المقبلة في ثاني جولات الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن تشيلسي قرر الاحتجاج على طرد كورتوا، وأنه حال نجح في الفوز بذلك فسوف يشارك الحارس البلجيكي في المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي.

يذكر أن تشيلسي كان قد تعادل مع سوانزي إيجابيا بهدفين لكل فريق، فيما تغلب مانشستر سيتي على ويست بروميتش بثلاثية مقابل لا شيء.