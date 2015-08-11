كيف ردت طبيبة تشيلسي على مورينيو

لم تدخل إيفا كارنيرو طبيبة تشيلسي في حرب كلامية غير مضمونة مع جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز. ولكنها اختارت الرد بطريقة مختلفة.

وانتقد مورينيو طبيبة البلوز، عقب التعادل مع سوانزي سيتي 2-2 في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي يوم السبت.

وعبر مورينيو عن غضبه بسبب نزول إيفا إلى أرض الملعب في الوقت الضائع، لإسعاف إدين أزار نجم الفريق. وهو ما زاد من النقص العددي لفريقه الذي سعى لتسجيل هدف الفوز.

وقالت كارنيرو عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الكبير. أنا حقا أقدر ذلك جدا".

مورينيو كان يرى أن أزار كان يعاني من كدمة بسيطة، ولا يستدعي الأمر تدخل الجهاز الطبي.