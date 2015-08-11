الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على فتحي مبروك بعد أزمة في تونس

قرر النادي الأهلي فرض حظر على التصريحات الإعلامية لفتحي مبروك المدير الفني، حتى فيما يخص الأمور الفنية للفريق.

وجاء قرار النادي الأهلي بعدما تحدث مبروك مع إحدى القنوات الفضائية، قبل دقائق من انطلاق مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي التونسي السبت الماضي في كأس الكونفدرالية.

وكشف مبروك خلال هذه التصريحات عن التشكيل الأساسي للفريق الأحمر.

حديث مبروك لهذه القناة التليفزيونية، أغضب باقي الصحفيين المرافقين لبعثة الأهلي. وهو ما دفع علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة لمطالبة مدرب الفريق الأحمر بعقد اجتماع مع الصحفيين والتحدث معهم.

وأبلغ عبد الصادق مبروك مؤخرا، بقرار الأهلي بفرض حظر إعلامي على تصريحاته.