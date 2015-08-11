أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يقبل استقالة وائل جمعة

Google+ Print
الأهلي يقبل استقالة وائل جمعة الأهلي يقبل استقالة وائل جمعة

وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر على استقالة وائل جمعة مدير الكرة من منصبه.

وكان جمعة قد حصل على إجازة من الأهلي بعد أزمة أثيرت إثر حديث صحفي أجراه الصخرة واعتذر عنه لاحقا تطرق فيه لأزمته مع ثنائي الفريق عبد الله السعيد وحسام غالي.

وتخلف الصخرة عن السفر مع بعثة الفريق إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية.

واجتمع جمعة مع غالي بعد الواقعة وتصالح الطرفان لعلاقتهما القريبة منذ كان ثنائيا مخضرما لسنوات طويلة في منتخب .

وكان FilGoal.com كشف عبر مصدر مسؤول في الأهلي قبل واقعة الخلاف بين غالي وجمعة أن الأخير سيجتمع مع إدارة القلعة الحمراء للتحدث عن أزمات وقعت مؤخرا في الفريق، والأقرب رحيل الصخرة.

وقرر الأهلي تكليف علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بمهام منصب مدير الكرة في الوقت الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر