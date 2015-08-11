الأهلي يقبل استقالة وائل جمعة

وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر على استقالة وائل جمعة مدير الكرة من منصبه.

وكان جمعة قد حصل على إجازة من الأهلي بعد أزمة أثيرت إثر حديث صحفي أجراه الصخرة واعتذر عنه لاحقا تطرق فيه لأزمته مع ثنائي الفريق عبد الله السعيد وحسام غالي.

وتخلف الصخرة عن السفر مع بعثة الفريق إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية.

واجتمع جمعة مع غالي بعد الواقعة وتصالح الطرفان لعلاقتهما القريبة منذ كان ثنائيا مخضرما لسنوات طويلة في منتخب مصر.

وكان FilGoal.com كشف عبر مصدر مسؤول في الأهلي قبل واقعة الخلاف بين غالي وجمعة أن الأخير سيجتمع مع إدارة القلعة الحمراء للتحدث عن أزمات وقعت مؤخرا في الفريق، والأقرب رحيل الصخرة.

وقرر الأهلي تكليف علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بمهام منصب مدير الكرة في الوقت الحالي.