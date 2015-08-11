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صورة - السولية ينضم للشعب الإماراتي رسميا

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صورة - السولية ينضم للشعب الإماراتي رسميا صورة - السولية ينضم للشعب الإماراتي رسميا

انضم عمرو السولية لاعب الإسماعيلي السابق إلى الشعب الإماراتي بشكل رسمي حسبما أكد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكان السولية قد رحل عن الإسماعيلي بعد رفض تجديد تعاقده مع الفريق، ورفض إدارة الدراويش عرض الأهلي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من عدم اقتناع اللاعب في بادئ الأمر بالاحتراف، إلا أن الإسماعيلي نجح في إقناع السولية في النهاية كما أكد محمد أبو السعود رئيس النادي في تصريحات سابقة لـFilGoal.com.

وكتب اللاعب عبر صفحته قائلا:"الحمد لله تم توقيع عقود انتقالي لنادي الشعب الإماراتي بحضور رئيس النادي".

يذكر أن المدير الفني لنادي الشعب الإماراتي هو طارق العشري المدرب السابق لإنبي وحرس الحدود.

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