أسماء المناطق المقطوعة عنها المياه بعد توقف الكهرباء فى 17 محطة

أعلنت الشركة القابضه لمياه الشرب عن أسماء المناطق التى انقطعت عنها المياه اليوم بعد توقف بعض المحطات بسبب انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 17 محطة مياه وصرف بمحافظتى القاهرة والجيزة.

ويأتى فى مقدمة المناطق وفقاً لبيان الشركة "15مايو – حلوان – حدائق حلوان – تقسيم النصر للسيارات – المشروع الأمريكى – وادى حوف"، والتى يتم تغذيتها من خلال محطة مياه شمال حلوان، بالإضافة إلى مناطق "المعادى – دار السلام – الطروات – حدائق المعادى – الهضبة العليا والوسطى بالمقطم –مشروع الـ 70 فدانا، والتى تتم تغذيتها من محطة مياه المعادى".

وأوضحت الشركة القابضة أن من المناطق أيضا هى "المنطقة الأولى – الثامنة – الحى السابع – المنطقة السادسة – امتداد رمسيس بمدينة نصر، المنطقة الثامنة – صقر قريش – الحى الثامن – التاسع – شروق النادى الأهلى بمدينة نصر، والقاهرة الجديدة" والتى تتم تغذيتهم من خلال محطة مياه محطة الفسطاط وروافع أبو عويقل وزهراء المعادى.