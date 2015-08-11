المؤبد لـ250 بينهم جمال حشمت والسجن لـ249 آخرين بقضية حرق محافظة البحيرة

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد لـ250 شخصا بينهم جمال حشمت محافظ البحيرة الأسبق أسامة سليمان، وعدد من النواب السابقين ومدير المكتب الإدارى للبحيرة محمد سويدان والأشغال الشاقة لـ249 آخرين فى القضيتين المعروفتين إعلاميا بحريق مبنى محافظة البحيرة، ومركز شرطة حوش عيسى والمتهم فيها 507 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ما بين 15 سنة و10 سنوات و7 سنوات و5 سنوات .

وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم بجلسة 28 يوليو الماضى وقررت مد أجل الحكم ليوم 11 أغسطس الجارى يحاكم فى القضيتين 507 من المتهمين مابين هارب ومقبوض عليه ومخلى سبيله، وقد جاءت الأحكام كالتالى "فى قضية حريق المحافظة"قضت المحكمة حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة على 34 متهما وبالسجن المشدد 10 سنوات على 12 متهما وبالسجن المشدد 7 سنوات على 35 متهما وبالسجن المشدد 5 سنوات على 11 متهما وبالمؤبد غيابى على 160 متهما وفى قضية حريق مركز حوش عيسى قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 20 متهما وبالسجن المشدد 10 سنوات على 69 متهما وبالسجن المشدد 5 سنوات على 7 متهمين وبراءة 21 متهما".

كما قضت بالحكم المؤبد غيابيا على 90 متهما، وكان المتهمون قد تم إحالتهم للمحكمة العسكرية عقب التحقيق معهم بنيابة دمنهور الكلية، حيث إنهم قاموا بتاريخ 14 أغسطس 2013 والذى تزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بإضرام النيران فى مبنى ديوان محافظة البحيرة بدمنهور ومركز شرطة حوش عيسى وأتلفوا المستندات الحكومية وقتلوا 7 أشخاص وشرعوا فى قتل عدد من المواطنين، وأتلفوا عددا من السيارات الشرطية وسيارات المواطنين وأحرزوا أسلحة نارية ومواد مشتعلة.

وفرضت قوات الأمن بالبحيرة والإسكندرية برئاسة اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا وبمشاركة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة كردونا أمنيا حول المحكمة، كما تم نشر القوات حول المنشآت الشرطية والمنشآت الهامة، وكثفت من تواجدها بالميادين العامة تحسبا لوقوع أى أعمال عنف من جانب الجماعة الإرهابية.