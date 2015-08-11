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جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل ونقل القيد بداية سبتمبر القادم

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جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل ونقل القيد بداية سبتمبر القادم جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل ونقل القيد بداية سبتمبر القادم

جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المقيدين في عام 2015/2016 بدءً من 1 سبتمبر القادم وحتي 1 أكتوبر 2015.

وقال دكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه يمكن للطلاب والطالبات المصريين لعام 2015/2016 التقدم لمكتب التنسيق بالنسبة للشهادة المعادلة بدءً من يوم 23 أغسطس الجاري ولمدة أسبوعين بالإدارة العامة لشئون التعليم.

أضاف “الهدهد” أنه تم فتح باب التقدم أيضاً للطلاب والطالبات المصريين لمكتب التنسيق بالنسبة للسنوات السابقة بداية من 23 أغسطس الجاري ولمدة أسبوعين بالإدارة العامة لشؤون التعليم بأمانة طنطا وأمانة أسيوط وذلك طبقاً للمنطقة الجغرافية الحاصل منها على الشهادة الثانوية.

كما أعلنت الجامعة أيضاً عن فتح باب التقدم للطلاب والطالبات المصريين لمكتب التنسيق لعام 2015/2016 بالنسبة لإعادة القيد بداية من 23 أغسطس الجاري ولمدة أسبوعين وذلك بالكلية المستنفذ منها لمرات الرسوب.

كما يمكن للطالبات المصريات التقدم لمكتب التسيق لعام 2015/2016 بالنسبة للترجمة الفورية للحاصلات على الثانوية العامة لعام 2015 بدء من 23 أغسطس ولمدة أسبوعين وذلك مركزياً بكلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة.

وفيما يتعلق بالوافدين أكدت الجامعة أنه يمكن للطلاب والطالبات الوافدين التقدم لمكتب التنسيق عام 2015/2016 بدء من 23 أغسطس وحتي 15 ديسمبر بالإدارة العامة لشئون التعليم.

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