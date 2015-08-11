أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أجهزة الأمن تضبط خلية إرهابية قبل استهدافها محولات كهربائية بالغربية

Google+ Print
أجهزة الأمن تضبط خلية إرهابية قبل استهدافها محولات كهربائية بالغربية أجهزة الأمن تضبط خلية إرهابية قبل استهدافها محولات كهربائية بالغربية
أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى فى توجيه ضربة استباقية قوية للعناصر الإرهابية التى تحاول زعزعة أمن البلاد؛ حيث تمكنت من ضبط خلية تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى قبل تنفيذها عمليات عنف وتعدى على الممتلكات العامة والخاصة بشكل متزامن بمحافظة الغربية.

وقال المصدر الأمنى فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن معلومات كانت قد وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطنى بالغربية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مسئول اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابى بتكوين خلية مكونة من 14 عنصرا من عناصر التنظيم؛ بالتخطيط لتفجير عدد من محولات الكهرباء والقيام بأعمال عنف، لبث حالة من الرعب والفزع فى صفوف المواطنين، عقب نجاح احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت مأمورية من قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية بمداهمة أماكن اختباء المذكورين؛ حيث نجحت فى إلقاء القبض عليهم جميعا، وبحوزتهم كمية من المواد المتفجرة، والألعاب والأسلحة النارية ... وتحررت عن الواقعة المحاضر اللازمة وأخطرت نيابات شرق وغرب طنطا للتحقيق مع المتهمين، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول دور كل متهم فى الأعمال الإرهابية التى ارتكبها أفراد الخلية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365