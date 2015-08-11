أجهزة الأمن تضبط خلية إرهابية قبل استهدافها محولات كهربائية بالغربية

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى فى توجيه ضربة استباقية قوية للعناصر الإرهابية التى تحاول زعزعة أمن البلاد؛ حيث تمكنت من ضبط خلية تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى قبل تنفيذها عمليات عنف وتعدى على الممتلكات العامة والخاصة بشكل متزامن بمحافظة الغربية.

وقال المصدر الأمنى فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن معلومات كانت قد وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطنى بالغربية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مسئول اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابى بتكوين خلية مكونة من 14 عنصرا من عناصر التنظيم؛ بالتخطيط لتفجير عدد من محولات الكهرباء والقيام بأعمال عنف، لبث حالة من الرعب والفزع فى صفوف المواطنين، عقب نجاح احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت مأمورية من قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية بمداهمة أماكن اختباء المذكورين؛ حيث نجحت فى إلقاء القبض عليهم جميعا، وبحوزتهم كمية من المواد المتفجرة، والألعاب والأسلحة النارية ... وتحررت عن الواقعة المحاضر اللازمة وأخطرت نيابات شرق وغرب طنطا للتحقيق مع المتهمين، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول دور كل متهم فى الأعمال الإرهابية التى ارتكبها أفراد الخلية.

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