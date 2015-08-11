السجن المشدد 6 سنوات على مهندس بالتليفزيون لاتجاره فى المخدرات

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، برئاسة المستشار دكتور محمد على سكيكر، وعضوية المستشارين محمود عبد العاطى، وعبد العاطى شعلة، وأمانة سر عزت خليل، وكمال جاويش، بالسجن المشدد 6 سنوات على مهندس بالإذاعة والتليفزيون ويدعى "محمد.م" فى القضية 12131 لسنة 2015 جنايات لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة "هيروين" بعد أن تم ضبطه بناء على إذن النيابة العامة وعثر بحوزته على 90 لفافة هيروين.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المهندس بعد قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 90 لفافة هيروين ومبلغ مالى، وأنكر المتهم صلته بالمضبوطات أثناء المحاكمة وقيام المحامين بالتشكيك فى إذن الضبط وتحريات المباحث.