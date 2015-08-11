رئيس محكمة الجنايات: إخلاء سبيل أبو العلا ماضى لبلوغه مدة الحبس الاحتياطى

أكد المستشار أمجد إمام رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن قرار إخلاء سبيل المتهم أبو العلا ماضى والصادر أمس الاثنين من الدائرة 10 محكمة جنايات جنوب الجيزة، بضمان محل إقامته، صدر لبلوغ المتهم مدة الحبس الاحتياطى وهى "سنتين" فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ومنها القتل والإرهاب والانضمام لجماعة على خلاف القانون.

وأضاف رئيس المحكمة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن دفاع المتهم قد استندوا فى جلسة الاستئناف إلى نص المادة 143 على 4 من قانون العقوبات المصرى لطلب إخلاء سبيل "ماضى"، وذلك بعد انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطى فى 29 يوليو من العام الجارى، وهذا يعنى قضاؤه أكثر من عامين فى الحبس الاحتياطى.

وتابع المستشار أمجد إمام حديثه قائلا: إن قرار إخلاء السبيل كان لابد من صدوره سواء عن طريق النيابة أو خلال جلسة موضوع ، وأن يد القضاة مغلولة بقوة القانون، الذين هم أقسموا على تنفيذه بدون أهواء أو ميول شخصية أو سياسية.

وفى نفس السياق، أكد رئيس المحكمة أن هناك مطالب بتعديل قانون العقوبات فى مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الإرهاب، حيث إنه ليس من المعقول أن يتم إخلاء سبيل إرهابى يبيح عمليات قتل المواطنين.