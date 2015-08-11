المتهم بقتل زوجته وحماته ببولاق الدكرور لـ"النيابة": كانت بتعايرنى بفقرى

أدلى المتهم بقتل زوجته وحماته رميا بالرصاص باعترافات تفصيلية أمام المستشار حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، حيث قال المتهم إن زوجته كانت دائمة التشاجر معه بسبب مصروف البيت، وكانت تعايره لعدم قدرته على الإنفاق عليها بسبب فقره.

وأضاف المتهم فى اعترافاته للنيابة، أنه تشاجر مع شقيقها داخل شقتهم بمنطقة بولاق الدكرور وخرج رصاص بالخطأ من فرد خرطوش بسبب المشاجرة بينهما استقرت فى جسد زوجته وأخرى فى حماته، ونفى أن يكون قصد قتلهما، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته جعلتها تترك المنزل منذ قرابة 20 يوما، وتوجهت للإقامة بمنزل عمها حتى عادت السبت الماضى إلى منزل والدها بمنطقة بولاق الدكرور.

وأضافت: فور علم المتهم ويعمل عاملا بعودة الزوجة إلى منزل أسرتها، توجه إليهم وفتحت له شقيقتها باب المنزل، إلا أنه فاجأها بإحكام قبضته على رقبتها ودفعها إلى الأرض، وقام بإخراج بندقية خرطوش من حقيبة كان يحملها، فشاهد حماته تقف أمامه تؤدى الصلاة فأطلق عليها عدة طلقات أردتها قتيلة.

وهرعت زوجته من غرفتها على صوت دوى الرصاص وما أن شاهدها حتى أطلق عليها عدة طلقات أيضا أودت بحياتها، واستدار باحثا عن شقيقة زوجته التى فتحت له باب الشقة ليجدها خرجت مسرعة تصرخ خارج باب الشقة، فأطلق عليها الرصاص أيضا وهرب.