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البرلمان العراقى يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين

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البرلمان العراقى يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين البرلمان العراقى يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين
صوت مجلس النواب العراقى خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على تشريع قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الوزراء).

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن مصدر نيابى- لم تسمه- قوله أن "إصلاحات البرلمان التى تم التصويت عليها اليوم، تضمنت تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين ومن بينهم منصب رئيس مجلس الوزراء.

يشار إلى أن الدستور العراقى لم يتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء باعتبار أن هذا المنصب يمنح لمرشح الكتلة النيابية الأكبر الفائزة فى الانتخابات البرلمانية.
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