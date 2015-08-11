انقطاع التيار الكهربائى فى عدد من قطاعات محافظة الإسماعيلية

شهدت عدة قطاعات من أحياء ومدن محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء انقطاعا فى التيار الكهربائى ووصلت فترة الانقطاع فى بعض المناطق إلى أكثر من ساعة فى مناطق الشيخ زايد والإرسال داخل مدينة الإسماعيلية، كما شهدت بعض المراكز والقرى بالمحافظة انقطاعا متكررا على فترات متقاربة وذلك فى الفترة الصباحية.

وقالت مصادر بكهرباء الإسماعيلية إن أسباب انقطاع التيار الكهربائى بسبب زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجة الحرارة اليوم، حيث شهدت معظم محافظات الجمهورية ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة.

وأشارت المصادر إلى أن نظام تخفيف الأحمال يتم بالتوازى مع بعض المناطق بحيث يتم انقطاع الكهرباء فى منطقة لفترة من نصف ساعة وحتى ساعة حسب الأحمال والكثافة السكانية مع باقى المناطق فى الحى الواحد مع مراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المنشآت الحيوية مثل المستشفيات.