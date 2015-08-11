محافظ أسوان يوجه بحصر كافة المنازل المتضررة من مياه الصرف ببركة الدماس

وجه اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، مدير عام التضامن الاجتماعى، بحصر فورى لكافة المنازل والمحلات المتضررة من مياه الصرف الصحى التى تدفقت إليها بعد توقف محطتى رفع الصرف الصحى 1، 6 بمنطقة بركة الدماس نظراً لانقطاع التيار الكهربائى وحدوث عطل بمولد الكهرباء الاحتياطى.

وأضاف محافظ أسوان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض بعد قيام أصحاب هذه المنازل والمحلات بتحرير محاضر شرطية لتأكيد حقوقهم فى الحصول على هذه التعويضات سواء كانت مادية أو عينية لمنع التلاعب أو استغلال البعض لهذه الواقعة.

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم تشغيل محطات مياه الشرب داخل مدينة أسوان بكامل طاقتها فور تركيب محول كهربائى تبادلى مؤقت بطاقة 500 ك. وات لتشغيل محطة الصرف الصحى ببركة الدماس بكامل طاقتها لحين قيام شركة كهرباء جنوب الصعيد برفع كفاءة الشبكة الكهربائية الخاصة بها.

ووجه المحافظ مدير عام الصحة بقيام الطب الوقائى برش المبيدات الوقائية داخل المنازل المتضررة ضد الأمراض المعدية، مع مسح طبى شامل لكافة المقيمين بهذه المنازل من خلال الكشف الطبى وتحليل عينات لهم للتأكد من سلامتهم، بجانب القيام بتحليل المياه للاطمئنان على سلامتها وعدم اختلاطها بمياه الصرف الصحى.

وفى نفس السياق قام محافظ أسوان بمباشرة أعمال شفط وسحب المياه من المنازل والورش والمحلات المتضررة والتى تقع خلف المحطتين، وذلك بمشاركة سيارات ومعدات الحماية المدنية وحوالى 20 سيارة كسح تم استقدامها من مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.