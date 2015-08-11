أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان يوجه بحصر كافة المنازل المتضررة من مياه الصرف ببركة الدماس

Google+ Print
محافظ أسوان يوجه بحصر كافة المنازل المتضررة من مياه الصرف ببركة الدماس محافظ أسوان يوجه بحصر كافة المنازل المتضررة من مياه الصرف ببركة الدماس
وجه اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، مدير عام التضامن الاجتماعى، بحصر فورى لكافة المنازل والمحلات المتضررة من مياه الصرف الصحى التى تدفقت إليها بعد توقف محطتى رفع الصرف الصحى 1، 6 بمنطقة بركة الدماس نظراً لانقطاع التيار الكهربائى وحدوث عطل بمولد الكهرباء الاحتياطى.

وأضاف محافظ أسوان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض بعد قيام أصحاب هذه المنازل والمحلات بتحرير محاضر شرطية لتأكيد حقوقهم فى الحصول على هذه التعويضات سواء كانت مادية أو عينية لمنع التلاعب أو استغلال البعض لهذه الواقعة.

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم تشغيل محطات مياه الشرب داخل مدينة أسوان بكامل طاقتها فور تركيب محول كهربائى تبادلى مؤقت بطاقة 500 ك. وات لتشغيل محطة الصرف الصحى ببركة الدماس بكامل طاقتها لحين قيام شركة كهرباء جنوب الصعيد برفع كفاءة الشبكة الكهربائية الخاصة بها.

ووجه المحافظ مدير عام الصحة بقيام الطب الوقائى برش المبيدات الوقائية داخل المنازل المتضررة ضد الأمراض المعدية، مع مسح طبى شامل لكافة المقيمين بهذه المنازل من خلال الكشف الطبى وتحليل عينات لهم للتأكد من سلامتهم، بجانب القيام بتحليل المياه للاطمئنان على سلامتها وعدم اختلاطها بمياه الصرف الصحى.

وفى نفس السياق قام محافظ أسوان بمباشرة أعمال شفط وسحب المياه من المنازل والورش والمحلات المتضررة والتى تقع خلف المحطتين، وذلك بمشاركة سيارات ومعدات الحماية المدنية وحوالى 20 سيارة كسح تم استقدامها من مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365