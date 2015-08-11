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انقطاع الكهرباء بصورة متكررة فى 3 أحياء بالإسماعيلية

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انقطاع الكهرباء بصورة متكررة فى 3 أحياء بالإسماعيلية انقطاع الكهرباء بصورة متكررة فى 3 أحياء بالإسماعيلية
تعرضت ثلاثة أحياء بمدينة الإسماعيلية لانقطاع التيار الكهربائى، بصورة متكررة اليوم الثلاثاء، مما أثر على كفاءة عمل الأجهزة الكهربائية.

وقال مصدر بشركة القناة لإنتاج الكهرباء، إن ارتفاع درجات حرارة الجو أثر على عمل محولات الكهرباء، مما تسبب فى انقطاع التيار".

وأضاف "محولات الكهرباء بها مجسات لقياس درجات الحرارة الداخلية للمحول وإذا وصلت لدرجة 65 درجة مئوية تفصل المحول ذاتيا وتعيد تشغيله مع انخفاض الحرارة، وتتأثر أكثر بدرجة حرارة الجو الخارجية وزادت ساعات عمل المحولات مع الموجة الحارة".

وقال إن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى إجراءات حصر المحولات فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتحديد المحولات التى تعانى من مشكلات فى التشغيل لإصلاحها أو تغييرها.

وأضاف "أكثر المناطق التى بها مشكلات فى عمل المحولات وانقطاع التيار المناطق ذات الكثافة السكانية والعشوائية فى البناء، خاصة حى ثان وبعض مناطق حى ثالث، ومناطق فى مركز الإسماعيلية وتقل الأزمة فى المناطق الأقل كثافة مثل أحياء الأسر والآرسال والشيخ زايد.

وتعرضت مناطق شارع العشرينى وحى السلام وعرايشية لتكرار انقطاع الكهرباء وفصل التيار لفترات قصيرة متلاحقة، مما أضر بأجهزة كهربائية.

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مصر 365

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