وزير البحث العلمى ومحافظ الإسكندرية يفتتحان أعمال تطوير متحف الأحياء المائية

افتتح صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى يرافقه هانى المسيرى محافظ الإسكندرية أعمال تطوير متحف الأحياء المائية بمنطقة القلعة بالإسكندرية، حيث تضمنت أعمال التطوير المعامل وأحواض الأسماك، والمكتبة.

يذكر أن متحف الأحياء المائية بالإسكندرية به عدة أنواع من أسماك وحيوانات البحرين المتوسط والأحمر كما يضم أنواعا أخرى تعيش فى المياه العذبة كنهر النيل ونهر الأمازون.

وأنشئ المتحف عام 1930، وهو يقع بالقرب من قلعة قايتباى بالأنفوشى، ويضم الموقع إلى جانب المتحف معهدا لأبحاث الأحياء المائية.



>