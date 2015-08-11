أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حميات الوادى الجديد تستقبل 4 مصابين بضربات شمس

Google+ Print
حميات الوادى الجديد تستقبل 4 مصابين بضربات شمس حميات الوادى الجديد تستقبل 4 مصابين بضربات شمس
استقبلت مستشفى الحميات بالوادى الجديد 4 حالات لأشخاص مصابين بضربات شمس بينهم 3 عمال خرسانة، ومسن فلسطينى الجنسية، حيث يتم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأكد مصدر طبى بقطاع الشئون الصحية بالمحافظة، أن غرفة الطوارئ أعلنت عن وصول أحد العمال مصاب بضربة شمس من محافظة الغربية، ويعمل فى مجال الصرف الصحى، وهو تابع لإحدى الشركات التى تعمل شرق مدينة الخارجة، كما استقبل المستشفى عاملًا آخر مصابًا بضربة شمس ولفظ أنفاسه أثناء تحويله لمحافظة أسيوط.

كما أصيب مسن آخر فلسطينى الجنسية، 70 عامًا، يدعى "موسى درويش"، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة فى الشارع بعد أن سقط مغشيًا عليه، كما تم تحويل حالات أخرى مصابة لمستشفى الحميات تتلقى حاليًا العلاج اللازم بعد تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365