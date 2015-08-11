حميات الوادى الجديد تستقبل 4 مصابين بضربات شمس

استقبلت مستشفى الحميات بالوادى الجديد 4 حالات لأشخاص مصابين بضربات شمس بينهم 3 عمال خرسانة، ومسن فلسطينى الجنسية، حيث يتم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأكد مصدر طبى بقطاع الشئون الصحية بالمحافظة، أن غرفة الطوارئ أعلنت عن وصول أحد العمال مصاب بضربة شمس من محافظة الغربية، ويعمل فى مجال الصرف الصحى، وهو تابع لإحدى الشركات التى تعمل شرق مدينة الخارجة، كما استقبل المستشفى عاملًا آخر مصابًا بضربة شمس ولفظ أنفاسه أثناء تحويله لمحافظة أسيوط.

كما أصيب مسن آخر فلسطينى الجنسية، 70 عامًا، يدعى "موسى درويش"، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة فى الشارع بعد أن سقط مغشيًا عليه، كما تم تحويل حالات أخرى مصابة لمستشفى الحميات تتلقى حاليًا العلاج اللازم بعد تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.