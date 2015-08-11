أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية ترحب بإقرار "وثيقة الإصلاح" فى العراق

Google+ Print
الجامعة العربية ترحب بإقرار "وثيقة الإصلاح" فى العراق الجامعة العربية ترحب بإقرار "وثيقة الإصلاح" فى العراق
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى بإقرار مجلس النواب فى جمهورية العراق لوثيقة الإصلاح التى قدّمها مجلس الوزراء العراقى برئاسة حيدر العبادى.

وأكد العربي، فى بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية هذه الخطوة التى تأتى تلبيةً لمطالب قطاعات واسعة من الشعب العراقي، مشيداً باستجابة العراقية لهذه المطالب، وبما أعلنه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى من عزم على تكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية والمحاصصة عن مؤسسات الدولة.

كما دعا العربى جميع الأطراف والقيادات السياسية العراقية إلى التوافق لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد الجهود الوطنية لمحاربة الفساد ودحر الإرهاب.

ومن ناحية أخرى، أدان الأمين العام للجامعة العربية بشدة الهجمات الإرهابية التى وقعت أمس الاثنين فى محافظة ديالى العراقية، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، مؤكداً على تضامن الجامعة العربية التام مع الحكومة العراقية ومساندة جهودها من أجل تعزيز دور مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار فى كافة ربوع البلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"