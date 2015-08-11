الجامعة العربية ترحب بإقرار "وثيقة الإصلاح" فى العراق

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى بإقرار مجلس النواب فى جمهورية العراق لوثيقة الإصلاح التى قدّمها مجلس الوزراء العراقى برئاسة حيدر العبادى.

وأكد العربي، فى بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية هذه الخطوة التى تأتى تلبيةً لمطالب قطاعات واسعة من الشعب العراقي، مشيداً باستجابة الحكومة العراقية لهذه المطالب، وبما أعلنه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى من عزم على تكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية والمحاصصة عن مؤسسات الدولة.

كما دعا العربى جميع الأطراف والقيادات السياسية العراقية إلى التوافق لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد الجهود الوطنية لمحاربة الفساد ودحر الإرهاب.

ومن ناحية أخرى، أدان الأمين العام للجامعة العربية بشدة الهجمات الإرهابية التى وقعت أمس الاثنين فى محافظة ديالى العراقية، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، مؤكداً على تضامن الجامعة العربية التام مع الحكومة العراقية ومساندة جهودها من أجل تعزيز دور مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار فى كافة ربوع البلاد.

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