الجامعة العربية تنعى سعد الدوابشة..وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

نعت جامعة الدول العربية استشهاد سعد الدوابشة والذى وافته المنية فى أحد المستشفيات الإسرائيلية، بعض تعرضه لإصابات خطيرة على يد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، قاموا بإشعال الحريق فى منزله بقرية دوما، ما أدى كذلك لاستشهاد ابنه الرضيع على الدوابشة وإصابة باقى أفراد أسرته.

وقال الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير محمد صبيح، فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، "رحم الله سعد ورحم الله ولده وطفله".

وأضاف السفير صبيح أن هذا الحادث هز مشاعر العالم وأدمى قلوبنا ورتب علينا مسؤوليات بأن المجرم لابد أن يدفع الثمن كاملا، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تلك الجريمة.

وأشار صبيح إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنشأت جيشا من هؤلاء المتطرفين ترعاهم وتدفع لهم الأموال وتقيم لهم مستوطنات وتربيهم على هذا النهج والفلسفة والأفكار المتطرفة العنصرية.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى تلك الجريمة وغيرها، داعيًا كل من يستطيع وضع المنظمات الإسرائيلية المتطرفة على قوائم الإرهاب سواء فى الدول العربية والإسلامية أوغيرها بأن يفعل، ردًا على تلك الجرائم البشعة.

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