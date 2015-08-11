رئيس الحكومة العراقية يتعهد بمواصلة طريق الإصلاح

تعهد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء بمواصلة طريق الإصلاح "مهما بلغت التضحيات".

وقال العبادى فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) :"أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وأن كلفنى ذلك حياتي، متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب".

وكان البرلمان العراقى صادق فى جلسة عامة اليوم بالإجماع على حزمة الإصلاحات التى أعلنها العبادى والتى تقضى بعضها بإعفاء ستة من كبار المسؤولين فى هرم الدولة العراقية من مناصبهم.

كما صادق مجلس النواب العراقى على ورقة الإصلاح البرلمانية بالإجماع التى تضم 25 فقرة مكملة لورقة الإصلاح الحكومية التى تتضمن إنجاز عملية ترشيق الهيئات المستقلة وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للمناصب العليا والمخابرات والأمن وفق القانون للتصويت عليها بعيدا عن اعتماد المعايير الطائفية والحزبية .

>